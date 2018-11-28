Политолог развеял страхи о введении новых санкций ЕС против России

Заведующий отделом страновых исследований института Европы РАН Владислав Белов рассказал, что России не приходится ожидать новых санкций со стороны Евросоюза.

Ранее, 28 ноября, немецкие СМИ сообщили, что дипломаты Германии и Франции не считают необходимым усиливать санкции в отношении Российской Федерации из-за инцидента с кораблями украинских ВМС в Керченском проливе.

Санкции Евросоюза

«А куда дальше? Какие еще санкции может ввести Евросоюз? Список физических лиц, попадающих по действующие ограничения очень большой. Юридический список тоже очень большой», — отметил политолог.

По его мнению, настоящая угроза не в том, что будут вводиться новые санкции, а в том, что они будут продлеваться дальше.

«При чем это делается практически автоматически. Если у кого-то были сомнения, продлевать санкции или нет, то после событий в Керченском проливе, по всей видимости, количество сомневающихся уменьшится. Это самый большой минус», — заявил Белов.

Санкции США

В то же время Евросоюз ничего не сможет предпринять против экс-территориальных санкций США, которые с большой долей вероятности будут приняты в начале следующего года, считает политолог.

«Они будут приняты, по всей видимости, в контексте давления на европейские компании с целью их вывода из проекта «Северный поток – 2». Как это будет сделано, мы не знаем. Но министерство финансов и торговли США уже над этим работает. Я думаю, что это будет жесткое решение, к которому уже сейчас надо готовиться, и, насколько я понимаю, подготовка к этому идет», — подчеркнул заведующий отделом страновых исследований института Европы РАН.

Таким образом, велика вероятность, что после вступления в силу американских ограничений европейские компании, партнеры «Газпрома», участники финансового консорциума, будут вынуждены покинуть этот проект («Северный поток – 2». — Ред.), опасается эксперт.

«Не знаю, что будет сутью этих санкций. Трамп заявил, что не допустит реализации «Северного потока – 2». А то, что говорит Трамп, он это реализует на деле, поэтому к этому надо относиться со всей серьезностью», — сказал Белов.

Однако он убежден, что «Газпром» в любом случае продолжит проект. «Европа в здравом уме и никаких мер против «Северного потока – 2» принимать не будет. Это четкая позиция Евросоюза. «Северный поток – 2» является частью энергетической безопасности», — заключил политолог.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время инцидента российская сторона действовала в соответствии с международным правом и адекватно реагировала на вторжение в свои воды. Кроме того, Москва призвала мировое сообщество оказать влияние на Киев и уберечь украинские власти от дальнейших опрометчивых шагов.

В свою очередь президент США Дональд Трамп на фоне инцидента в Керченском проливе заявил о возможной отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе в рамках «большой двадцатки».