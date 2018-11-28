Учебные материалы для школьников дополнят новыми научными достижениями

Издательство «Просвещение» намерено оперативно вносить изменения в учебные материалы, которые будут отражать достижения современной науки и техники. Об этом сообщил первый вице-президент издательства Михаил Кожевников по итогам заседания Совета по науке и образованию в Кремле.

«Обязательно нужно современную науку доносить до школьников и педагогов. И через актуализацию всех учебных материалов, которые используются в школе, и через систему повышения квалификации учителей», — подчеркнул представитель «Просвещения».

Кожевников отметил, что развитие современной науки будет затруднено, если у специалистов не будет умения применять знания из одной области науки в другой, и издательство будет принимать посильные меры в ознакомлении учеников и педагогов с новыми научными достижениями. Особенно широко будут освещаться достижения в сфере естественных наук.

Кроме того, первый вице-президент заявил о необходимости использования цифровых технологий для оперативной трансляции новых научных открытий и разработок.

27 ноября президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в стране, поскольку ведомства не выполняют поставленных перед ними задач.