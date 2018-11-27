Путин потребовал обновить оборудование для исследований

Президент России Владимир Путин поставил задачу обновить не менее 50% приборов для ведения научных исследований на заседании совета по науке во вторник, 27 ноября.

«Нужно четко понимать, какое оборудование действительно способно обеспечить прорывные результаты, какие цели и задачи с помощью этих приборов мы намерены решить», — цитирует «РИА Новости» главу государства. В противном случае, по словам российского лидера, закупленное оборудование морально устареет еще до ввода в эксплуатацию или вообще не будет использоваться в работе.

Также российский лидер заявил, что научная инфраструктура в России должна быть лидирующей в мире. «Только так наша страна сможет стать интеллектуальным магнитом для выдающихся ученых и исследователей», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин подверг критике существующую систему заказов на научные исследования в России, которая, по его мнению, не выполняет своих задач.