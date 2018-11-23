Уходят в лед: как устроена жизнь ученых на Шпицбергене

Шпицберген — часть большого арктического архипелага, выше которого на карте находится только сам Северный полюс. Здесь же расположен и один из самых северных населенных пунктов в мире — исследовательский поселок Ню-Олесунн. Он принадлежит Норвегии, однако работать здесь могут представители разных стран. «Известия» собрали несколько самых интересных объектов, которые находятся в поселке и вокруг него
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Фото: Getty Images/Tim E White
Так называемое Хранилище Судного дня, или просто Всемирное семенохранилище — возможно, самый известный из расположенных на Шпицбергене объектов. Оно было создано 10 лет назад, чтобы сохранить генетическое разнообразие семян в случае глобальной катастрофы. Его строительство обошлось Норвегии в $9 млн
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Buettner
Сейчас в депозитарии хранятся семена почти 900 тыс. растений
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Фото: TASS/imago/Xinhua/Liang Youchang
Так выглядят внутренние помещения хранилища (на фото — его директор, Лиз Люкк Стеффенсен). Проект имеет международный статус — в пополнении коллекции семян (оно происходит регулярно) принимают участие в том числе и российские ученые
Впрочем, это не единственный масштабный исследовательский проект, расположенный на Шпицбергене: в июле 2018-го здесь заработала самая северная в мире радиоастрономическая обсерватория
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Olaf Krüger
На строительство комплекса, оборудованного двумя мощными телескопами, правительство Норвегии потратило больше $30 млн
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Buettner
В свое время поселок был создан именно для того, чтобы ученые из разных стран могли регулярно проводить исследования в Арктике. На фото — техник атмосферной обсерватории, также работающей в Ню-Олесунне, проверяет работу приборов
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Buettner
За изменением ветра здесь следят с помощью специального красного аэростата — местные прозвали его Мисс Пигги
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Buettner
Так выглядит сам поселок с высоты птичьего полета. Он возник еще в начале XX века — когда-то отсюда стартовали экспедиции Руаля Амундсена и Умберто Нобиле. Сейчас в нем живут менее 50 человек зимой и около 100 — в летнее время. Большинство домов здесь закреплены за отдельными странами, так что Ню-Олесунн может претендовать на статус миниатюрной модели мира. Правда, представлены здесь все-таки далеко не все государства
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Фото: Getty Images/Aurora Creative/Ethan Welty
Ясек Яния, один из работающих в поселке гляциологов — специалистов, которые изучают льды и ледники, — путешествует по местным заливам на небольшой моторной лодке
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Buettner
Таяние льдов в Арктике и Антарктике сегодня — одна из главных тем в мировой повестке. Поэтому к работе исследователей, которые регулярно изучают состояние ледников, теперь приковано внимание журналистов
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Фото: Global Look Press/dpa/Jens Buettner
Кроме того, здесь работают биологи и орнитологи. В том числе те, кто изучает пути миграции перелетных птиц. Этот знак, например, поставлен для того, чтобы люди держались подальше от площадок, «зарезервированных» для перелетных птиц
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Olaf Krüger
Шпицберген — безвизовая зона. Жить и работать здесь могут граждане всех стран, присоединившихся к так называемому Шпицбергенскому трактату. Сегодня это около 50 государств, на постоянной основе свое присутствие на архипелаге поддерживают Норвегия и Россия
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