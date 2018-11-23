Уходят в лед: как устроена жизнь ученых на Шпицбергене

Так выглядит сам поселок с высоты птичьего полета. Он возник еще в начале XX века — когда-то отсюда стартовали экспедиции Руаля Амундсена и Умберто Нобиле. Сейчас в нем живут менее 50 человек зимой и около 100 — в летнее время. Большинство домов здесь закреплены за отдельными странами, так что Ню-Олесунн может претендовать на статус миниатюрной модели мира. Правда, представлены здесь все-таки далеко не все государства