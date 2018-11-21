Первая школа лидеров студенческих научных обществ открылась в Томске

Школа лидеров студенческих научных обществ (СНО) «На шаг впереди» открылась в Томске. Политехнический университет (ТПУ) проводит это мероприятие в первый раз, поддержку оказали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Российская ассоциация студентов по развитию науки и образования (РАСНО).

Школа лидеров будет работать 21–24 ноября на площадке томской «Точки кипения». В программе — лекции и тренинги от ведущих коучеров, встречи с представителями РАСНО, АСИ, учеными, создавшими собственные успешные проекты.

По информации РИА «Томск», эксперты расскажут молодежи о национальной технологической инициативе, цифровой экономике, современных образовательных стандартах, ораторском искусстве, мотивации, организации эффективной команды и тайм-менеджменте.