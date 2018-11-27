Путин раскритиковал систему заказов на научные исследования

Президент России Владимир Путин заявил о неэффективности системы заказов на научные исследования в России. По его мнению, ведомства не выполняют поставленных перед ними задач. Об этом президент России заявил на заседании Совета при президенте РФ по науке и образованию во вторник, 27 ноября.

«Есть немало вопиющих случаев, когда тематика фундаментальных исследований в институтах не меняется годами, а результата так и нет», — приводит агентство «РИА Новости»слова российского лидера.

Путин отметил, что в 2017 году в академических институтах отчеты о результатах исследований не представили по 40% из заявленных тем. Он подчеркнул, что России необходимо прекратить «распылять деньги и пережевывать вчерашние проблемы», чтобы не отставать от тенденций в мировом научном сообществе.

Также он указал, что гранты на научные исследования недостаточно эффективны, поскольку большая часть выделенных денег уходит на административные издержки: «Нужно прямо сказать, что при своей эффективности гранты не стали в полном смысле катализатором системных изменений в научной и университетской среде. Большая часть средств на науку по-прежнему распределяется в рамках привычного государственного задания <...> По сути, опять финансируются учреждения, точнее, в значительной степени и подчас в абсолютно избыточной степени их административные издержки».

Путин заявил, что Россия направила дополнительно 300 млрд рублей на реализацию национального проекта «Наука». Общая сумма вложений в проект составит порядка 635 млрд рублей.

По мнению президента России, нужно установить единый порядок заказов на исследования для всех министерств и ведомств. Он призвал выстроить четкую и прозрачную систему оценки результатов научных работ.

«То, о чем я сейчас говорю, это не пустые, красивые слова, а вопрос нашего существования, выживания, в полном смысле этого слова. Знания, технологии, компетенции, кадры — это основа для реализации наших национальных проектов, достижений наших стратегических целей», — обратил внимание Владимир Путин.

В конце октября первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что число заявок на второй в 2018 году конкурс президентских грантов достигло почти 10 тыс.