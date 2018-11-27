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Томские ученые разработали детектор для поиска взрывчатки на расстоянии

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В Томске ученые создали детектор, способный распознавать молекулы взрывчатых веществ на расстоянии до 50 м в местах массового скопления людей. Работа велась более пяти лет по заказу ФСБ.

Прибор состоит из телескопа с особо чувствительной оптикой, системы сканирования и лазерного источника. Лазер имеет нестандартную длину волны, которая взаимодействует только с определенным видом молекул, передает РИА «Томск». Детектор работает как собачий нос, который при дыхании «возмущает» пространство, встряхивает микрочастички и реагирует на них. С помощью устройства можно выявить молекулы взрывчатых веществ на руках террористов. В настоящее время ученые пытаются сделать прибор компактнее, а лазер — безопасным для глаз.

Уникальный инструмент для бесконтактного обнаружения взрывчатых и других опасных веществ разработали в Петербурге. Установка для досмотра багажа работает на основе принципов ядерной физики, определяющих взаимодействие с веществом элементарных частиц нейтронов. Внешне нейтронный анализатор багажа выглядит неотличим от привычных рентгеновских аппаратов, установленных в любом аэропорту.

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