Школы предложили укомплектовать психологами для учителей

В российских средних школах предложили ввести должность психолога, который будет заниматься помощью учительскому составу. Соответствующее обращение министру просвещения Ольге Васильевой направила глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

«В связи с высокой психологической нагрузкой учителей и участившимися случаями агрессивного поведения учителей по отношению к школьникам прошу Вас рассмотреть возможность внедрения Федеральной программы «Психолог для учителя» и учреждения должности психолога для педагогического состава школ», — приводит RT слова руководителя НРК.

По мнению Волынец, психологи смогут готовить учителей к работе с гиперактивными детьми, детьми с дефицитом внимания, а также помогать педагогам решить конфликтные ситуации с подопечными.

При этом, процесс взаимодействия с психологом она предложила включить в рабочее время учителя.

«Данная мера позволит ослабить напряженность в сфере школьного образования и повысит благоприятные условия для работы учителей и обучения российских школьников», — добавила Волынец.

25 октября Васильева, в ходе общего собрания Российской академии образования, отметила необходимость вернуть психологов в каждое образовательное учреждение.