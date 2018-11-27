ВМС Украины приказали вторгшимся в РФ судам стрелять в ответ

Экипажу украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ, дали команду не останавливаться при перекрытии прохода и открывать ответный огонь. Об этом родственники одного из моряков сообщили украинскому изданию «Информатор».

Журналисты связались с близкими пострадавшего моряка Андрея Артеменко, который находился на судне «Бердянск». По словам родственников, у Артеменко перед выходом в море отобрали все телефоны и спрятали их в сейфе. Кроме того, моряку запретили сообщать близким любые подробности операции, и о том, что Артеменко находился на борту «Бердянска», они узнали только из СМИ.

Военнослужащий отправился в море 23 ноября, однако перед отбытием он смог рассказать своей девушке Марине о приказе командования, который звучал следующим образом: «Если будут открывать огонь и перекрывать путь, не останавливайтесь и стреляйте в ответ».

25 ноября три украинских военных корабля — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — были задержаны в Керченском проливе за незаконное вторжение в территориальные воды РФ. По данным погранслужбы РФ, суда опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, при этом от украинской стороны не поступало никаких заявок на проход через Керченский пролив, который осуществляется по разрешительному порядку.

При задержании российской стороне пришлось применить оружие, в результате трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Сейчас они находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, жизни иностранных граждан ничего не угрожает.