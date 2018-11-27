Прямой эфир

Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Строители завершили реконструкцию стадиона «Динамо», арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Футбол вне политики: Россия может сыграть против Косово
УЕФА не станет разводить сборные по разным группам в отборе к Евро-2020

Стадион получил название «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Под его крышей объединены сразу два спортивных объекта — футбольная арена и малая спортивная арена. Вместимость первой составит более 26,3 тыс. зрителей, второй — от 11,4 до 14 тыс. человек в зависимости от спортивных или концертных мероприятий.

Левкин отметил, что реконструкция обошлась в 9 млрд рублей. Согласно планам, около стадиона будет создан спортивный парк «Динамо» площадью 8 гектаров, где будет располагаться академия спорта, и новый городской квартал, передает «РИА Новости».

Академия спорта будет включать в себя две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы спортивных единоборств и медико-восстановительный центр.

Решение о реконструкции центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года.

Старый стадион «Динамо» закрыли в 2008 году. Строительство началось в 2014 году и завершилось в 2018 году. Проект предусматривал полное восстановление исторического фасада стадиона, а также сохранение и реставрацию возведенной в 1920-е годы исторической стены «Динамо» (Западная трибуна).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РФПЛ рассказали о поддержке «во многих инстанциях» продажи пива на стадионах
Стадион «Москвич» реконструируют к 2021 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017