Стадион «Динамо» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Строители завершили реконструкцию стадиона «Динамо», арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Стадион получил название «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Под его крышей объединены сразу два спортивных объекта — футбольная арена и малая спортивная арена. Вместимость первой составит более 26,3 тыс. зрителей, второй — от 11,4 до 14 тыс. человек в зависимости от спортивных или концертных мероприятий.

Левкин отметил, что реконструкция обошлась в 9 млрд рублей. Согласно планам, около стадиона будет создан спортивный парк «Динамо» площадью 8 гектаров, где будет располагаться академия спорта, и новый городской квартал, передает «РИА Новости».

Академия спорта будет включать в себя две хоккейные площадки, гимнастический зал, залы спортивных единоборств и медико-восстановительный центр.

Решение о реконструкции центрального стадиона «Динамо» было принято в 2007 году. Фактически строительство началось в марте 2014 года и закончилось в сентябре 2018 года.

Старый стадион «Динамо» закрыли в 2008 году. Строительство началось в 2014 году и завершилось в 2018 году. Проект предусматривал полное восстановление исторического фасада стадиона, а также сохранение и реставрацию возведенной в 1920-е годы исторической стены «Динамо» (Западная трибуна).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter