Стадион «Москвич» реконструируют к 2021 году

Столичный стадион «Москвич» в Текстильщиках реконструируют к 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе стройкомплекса Москвы.

По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, проект реконструкции объекта уже готов, в настоящее время ведутся торги на выбор генерального подрядчика. По контракту все ремонтные работы должны быть выполнены до конца 2020 года.

Всего в 2019–2020 годах в столице за счет городского бюджета предполагается строительство 35 спортивных объектов, включая пять футбольных полей.

На расположенном на Волгоградском проспекте стадионе «Москвич» в ходе реконструкции хотят заменить футбольное поле, построить новые трибуны вместимостью 4,2 тыс. человек, обустроить легкоатлетическое ядро. Также планируется открыть тир в подтрибунном помещении. Хуснуллин добавил, что на обновленном стадионе также оборудуют два разминочных зала, раздевалки, медпункт, кабинет массажа, административные и подсобные помещения. Также будет благоустроена прилегающая территория, на которой высадят деревья и кустарники.

Заммэра также добавил, что стадион станет универсальным спортивным объектом, который можно будет использовать как для тренировок и спортивно-оздоровительных мероприятий, так и для городских соревнований по футболу и легкой атлетике, пишет сетевое издание m24.ru. Помимо этого, Хуснуллин назвал строительство современных и культурных сооружений одним из приоритетных направлений работы городских властей.

6 августа 2018 года сообщалось, что стадионы ЧМ-2018 в семи городах России передадут властям регионов.