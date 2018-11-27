Россияне скупили товаров в «черную пятницу» на 17 млрд рублей

В прошедшую «черную пятницу» россияне сделали покупок на 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

По его словам, этому способствовало увеличение как потока покупателей, так и числа ритейлеров. Покупатели чаще обращали внимание на бытовую технику и электронику, одежду и обувь, автозапчасти. Продавцы, в свою очередь, не накручивали скидки и выставляли честные цены.

По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек в дни акции подскочил в восемь раз — до 11 тыс. рублей. Всплеск продаж пришелся на первый день акции, 23 ноября. В этот же день средний чек подрос в 11 раз.

На онлайн-платформах наибольшим спросом пользовались смартфоны и аксессуары к ним, а также верхняя одежда.

«Серьезным драйвером продаж сейчас является техника для так называемого «поколения селфи». Как правило, это молодежь в городах-мегаполисах, которой уже привычны покупки в онлайне. На них ориентируется и ритейл, расширяющий возможности онлайн-торговли и развивающий маркетинговые активности: скидки, программы лояльности, cashback и другое», — рассказал «Известиям» представитель «Платформы ОФД».

При этом в Российской ассоциации экспертов рынка ритейла считают, что сравнивать объемы продаж в России и США не стоит, так как в Америке во время «черной пятницы» потребители скупают товары на миллиарды долларов.

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Чек на скорость: в «черную пятницу» траты россиян выросли в 2,5 раза