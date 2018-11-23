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Сотрудники Amazon в Испании и Германии бастуют в «черную пятницу»

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Фото: Global Look Press/dpa/Fassbender
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Работники логистических центров компании Amazon в Германии и Испании объявили забастовку в «черную пятницу», требуя улучшений условий труда и повышения заработной платы.

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По данным властей ФРГ, в ней участвуют около 620 человек. При этом большая часть сотрудников предприятий всё же продолжает выполнять свои обязанности, чтобы процесс обслуживания клиентов не остановился. Ожидается, что акция завершится в полночь пятницы, 23 ноября, сообщает Reuters.

В свою очередь, в Испании бастуют работники крупнейшего склада Amazon в Сан-Фернандо-де-Энарес. По данным профсоюзов, в забастовке приняли участие до 90% персонала. Однако правительство страны опровергает эту информацию и заявляет, что большинство сотрудников продолжает работать. Акция продолжится и в субботу, 24 ноября.

22 ноября стало известно, что хакеры накануне «черной пятницы» вывели в интернет порядка 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного у россиян китайского онлайн-маркета AliExpress. Также злоумышленниками были зарегистрированы доменные имена, схожие с именем торговой площадки.

«Черная пятница» — период глобальной распродажи товаров в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году ее начало пришлось на 23 ноября.

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