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Скидки во время «Черной пятницы» в России впервые проверят роботы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В течение ближайших трех дней в России пройдет акция распродаж «Черная пятница». В этот раз скидки в онлайн-магазинах впервые проверят с помощью роботов, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В случае обмана товары удалят с торговой площадки, а при повторных инцидентах компанию отстранят от участия.

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По оценкам организации, являющейся одним из организаторов акции, в этом году, по сравнению с прошлым, число участвующих магазинов увеличится в 1,5 раза. Скидки на одежду и аксессуары вырастут до 90%. Распродажи коснутся в том числе услуг в сфере страхования, образования и бронирования номеров в элитных отелях.

Другой организатор «Черной пятницы», Black Friday, будет проверять товары выборочно. После первого нарушения компания попросит исправить стоимость продукции. За неоднократный обман магазин снимут с распродажи.

В акции поучаствуют и российские банки. Обычно они предоставляют клиентам скидки, повышенный кэшбэк или льготные условия по карте на период действия распродажи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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