Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»

Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница». В частности, речь идет о появлении «лендинговых» сайтов, цель которых — собрать путем обмана личные данные пользователей.

«Основной целью появления таких сайтов является сбор контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и пр.) и последующее их использование в качестве баз данных у «спамеров». Для привлечения внимания покупателей мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции», — сообщается на сайте ведомства.

22 ноября сообщалось, что хакеры накануне «черной пятницы» вывели в интернет порядка 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного у россиян китайского онлайн-маркета AliExpress. Также злоумышленниками были зарегистрированы доменные имена, схожие с именем торговой площадки.

Аналитики Group-IB утверждают, что неизвестные лица создают подобные сайты для продвижения и реализации контрафактной продукции. Объем рынка контрафакта, по их данным, в 2017 году достиг более 100 млрд рублей. Это на 23% больше чем в 2016 году, когда объем этого рынка составил 81 млрд рублей.

«Черная пятница» — период глобальной распродажи товаров в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году ее начало пришлось на 23 ноября.