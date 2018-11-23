Прямой эфир

Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскомнадзор зафиксировал активность мошенников в интернете в преддверие международной акции «Черная пятница». В частности, речь идет о появлении «лендинговых» сайтов, цель которых — собрать путем обмана личные данные пользователей.

«Основной целью появления таких сайтов является сбор контактных данных (ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и пр.) и последующее их использование в качестве баз данных у «спамеров». Для привлечения внимания покупателей мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции», — сообщается на сайте ведомства.

22 ноября сообщалось, что хакеры накануне «черной пятницы» вывели в интернет порядка 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного у россиян китайского онлайн-маркета AliExpress. Также злоумышленниками были зарегистрированы доменные имена, схожие с именем торговой площадки.

Аналитики Group-IB утверждают, что неизвестные лица создают подобные сайты для продвижения и реализации контрафактной продукции. Объем рынка контрафакта, по их данным, в 2017 году достиг более 100 млрд рублей. Это на 23% больше чем в 2016 году, когда объем этого рынка составил 81 млрд рублей.

«Черная пятница» — период глобальной распродажи товаров в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году ее начало пришлось на 23 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США мошенники привлекли более $400 тыс. под видом благотворительности
«Черная пятница» в «Одноклассниках» начнется на пять часов раньше

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017