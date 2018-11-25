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В «черную пятницу» американцы израсходовали на онлайн-покупки $6,22 млрд

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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В «черную пятницу» американцы потратили в интернет-магазинах $6,22 млрд, что на 23,6 % превышает их траты в 2017 году, передает CNBC.

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Такие данные были получены после анализа с помощью Adobe Analytics транзакций 80 из 100 крупнейших американских интернет-магазинов, таких как Walmart и Amazon. Причем 33,5 % от вырученных средств было переведено в результате покупок с мобильных устройств.

«Ритейлеры проделали большую работу, чтобы использование их (приложений и веб-сайтов) было более удобным для клиентов, в итоге почти на 10% больше пользователей было привлечено на распродажи в «черную пятницу» в этом году, нежели в прошлом», — приводит РЕН ТВ заявление представителя Adobe Analytics Тэйлора Шрайнера.

Ранее 25 ноября сообщалось, что американские полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта во время распродажи в одном из торговых центров в штате Алабама. 

«Черная пятница» — период скидок на товары в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году подобные акции проходят в период с 23 по 25 ноября.

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