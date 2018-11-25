Полицейские США по ошибке застрелили человека во время «черной пятницы»

Американские полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта в одном из торговых центров в штате

Как передает CNN со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел во время распродажи «черная пятница» в городе Гувер. В результате стрельбы были ранены два подростка 12 и 18 лет.

В полиции сообщили, что прибывшие на место происшествия стражи порядка застрелили одного из стрелявших. Однако позже выяснилось, что правоохранителями был убит невиновный покупатель, а настоящему злоумышленнику удалось скрыться. Нападавшего разыскивают.

22 ноября украинские полицейские похитили и избили школьника, перепутав его с угонщиком автомобиля. Инцидент произошел в Кировоградской области.