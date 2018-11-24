Прямой эфир

Израильская подлодка по ошибке уничтожила гражданское судно в 1982 году

0
Фото: REUTERS/Baz Ratner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подводная лодка Армии обороны Израиля потопила гражданское судно в Средиземном море, на борту которого были ливанские беженцы, инцидент произошел в 1982 году, эту информацию рассекретило министерство обороны страны, передает ТАСС.

Как в пятницу сообщил Десятый канал израильского телевидения, это произошло во время Первой ливанской войны. Капитан подлодки решил, что на борту гражданского судна находятся мужчины в одинаковой одежде, напоминающей военную форму. Как оказалась, там находились беженцы, бежавшие из Ливана на Кипр. По судну выпустили две торпеды, из 56 пассажиров 25 погибли.

Минобороны, обнародовавшее эти данные, проводило расследование в течение трех лет и подтвердило, что действия капитана соответствовали инструкциям, хотя и основывались на ошибке, и признаков военного преступления не имели.

20 ноября эксперты из Аргентины воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан», затонувшей более года назад. Первый пожар на подлодке мог возникнуть за день до ее гибели, «Сан-Хуан» всплыл, экипаж провел ремонтные работы и снова опустился под воду. Вскоре на подлодке либо возобновился старый, либо начался новый пожар, из-за которого управление подводным судном было полностью потеряно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поиски пропавшей аргентинской подлодки «Сан-Хуан» будут продолжены
Великобританию уличили в фейковом ударе по Сирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017