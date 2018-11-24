Израильская подлодка по ошибке уничтожила гражданское судно в 1982 году

Подводная лодка Армии обороны Израиля потопила гражданское судно в Средиземном море, на борту которого были ливанские беженцы, инцидент произошел в 1982 году, эту информацию рассекретило министерство обороны страны, передает ТАСС.

Как в пятницу сообщил Десятый канал израильского телевидения, это произошло во время Первой ливанской войны. Капитан подлодки решил, что на борту гражданского судна находятся мужчины в одинаковой одежде, напоминающей военную форму. Как оказалась, там находились беженцы, бежавшие из Ливана на Кипр. По судну выпустили две торпеды, из 56 пассажиров 25 погибли.

Минобороны, обнародовавшее эти данные, проводило расследование в течение трех лет и подтвердило, что действия капитана соответствовали инструкциям, хотя и основывались на ошибке, и признаков военного преступления не имели.

20 ноября эксперты из Аргентины воссоздали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан», затонувшей более года назад. Первый пожар на подлодке мог возникнуть за день до ее гибели, «Сан-Хуан» всплыл, экипаж провел ремонтные работы и снова опустился под воду. Вскоре на подлодке либо возобновился старый, либо начался новый пожар, из-за которого управление подводным судном было полностью потеряно.