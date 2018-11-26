Чек на скорость: в «Черную пятницу» траты россиян выросли в 2,5 раза

Акция «Черная пятница», которая проводилась в стране с 23 по 25 ноября, прошла удачно для ритейла. По предварительным данным, суммарные продажи в эти дни составили примерно 17,4 млрд рублей, что в 2,5 раза больше аналогичного показателя 2017 года. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По данным крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек в дни акции подскочил в восемь раз — до 11 тыс. рублей. Больше всего россиян интересовала бытовая техника, электроника и одежда. По словам аналитиков, в этом году онлайн-ритейлеры делали ставку на поколение "селфи" — молодежь, для которой привычны покупки в интернете.

Подготовились заранее

Общий оборот «Черной пятницы» в онлайн-сегменте составил примерно 17,4 млрд рублей. Об этом свидетельствуют предварительные итоги акции, поступившие в АКИТ. В прошлом году показатель составил 6,7 млрд рублей, то есть в 2,5 раза меньше. Об этом «Известиям» рассказал президент АКИТ Артем Соколов.

blackf1 В акции участвовали в 1,5 раза больше ритейлеров Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По его словам, на уровень продаж в «Черную пятницу» в 2018-м повлияло несколько факторов. Прежде всего, в акции участвовали в 1,5 раза больше ритейлеров, чем в прошлом году. Кроме того, оборот вырос из-за увеличения потока покупателей.

— В акции участвовали лояльные распродаже и торговым маркам потребители, они заранее знали о проведении акции и готовились к ней. Перенесли свои покупки специально на это время, — отметил Артем Соколов. — Распродажа стала максимально узнаваемой среди потребителей за последние годы.

По данным АКИТ, наибольшей популярностью в дни распродаж у покупателей пользовались бытовая техника и электроника, одежда и обувь, а также автомобильные запчасти и аксессуары. При этом, как подчеркнул эксперт, организаторы не зафиксировали нарушений со стороны ритейлеров на онлайн-площадке «Черной пятницы». Как утверждают в АКИТ, компании выставляли честные цены, а скидки не накручивали. Между тем на «горячую» линию поступило около 200 обращений, связанных с тем, что покупатели не смогли активировать скидочный купон либо принять участие в акции по другим причинам.

Распродажа для поколения «селфи»

О том, что акция «Черная пятница» крайне удачно прошла для онлайн-ритейлеров, свидетельствуют и данные одного из самых крупных операторов фискальных данных «Платформа ОФД» (Сбербанк). Компания получает информацию напрямую от онлайн-касс по всей стране. «Известия» ознакомились с данными. Количество покупок по всей России в дни распродаж увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом неделю назад (с 16 по 18 ноября).

blackf2 Количество покупок по всей России в дни распродаж увеличилось на 18% Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По данным компании, средний чек подскочил в восемь раз, в итоге он составил чуть более 11 тыс. рублей. В «Платформе ОФД» подчеркнули, что наибольший всплеск продаж был в самый первый день акции, 23 ноября. Тогда средний чек был выше обычного в 11 раз, а дневной оборот вырос вдвое.

Аналитики компании заметили, что в топ-покупок по результатам распродаж в онлайне попали смартфоны, аксессуары к ним, верхняя одежда для детей и взрослых, в основном куртки.

— Серьезным драйвером продаж сейчас является техника для так называемого «поколения селфи». Как правило, это молодежь в городах-мегаполисах, которой уже привычны покупки в онлайне, — сказал «Известиям» представитель «Платформы ОФД». — На них ориентируется и ритейл, расширяющий возможности онлайн-торговли и развивающий маркетинговые активности: скидки, программы лояльности, cashback и другое.

В результате, благодаря молодежной аудитории, сегмент онлайн-продаж показал хорошие показатели в период «Черной пятницы», отметили в компании.

Россияне действительно заметили акцию, в «Черную пятницу» наблюдался достаточно серьезный ажиотаж, отметил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Но, по мнению эксперта, пока сравнивать объемы продаж в России и США не стоит, в Америке во время этой акции потребители скупают товары на миллиарды долларов.

blackf3 Эксперты наблюдали серьезный ажиотаж, но пока сравнивать объемы продаж в России и США не стоит Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В этом году впервые за онлайн-магазинами следили с помощью роботов. Они проконтролируют, чтобы участники не завышали цены перед распродажей и не привлекали клиентов искусственными скидками. Максимальная скидка на товары в этом году достигала 90%. Она действовала на одежду и аксессуары. В сегменте бытовой техники и электроники таких акций ждать не стоило, особенно на популярные бренды. В этом году к акции также активно присоединялись банки, страховые компании, турфирмы.

Как писали "Известия", в «Черную пятницу» многие импульсивно приобретают товары, которые в итоге оказываются не нужны, показало исследование Mail.Ru Research и «Юлы», проведенное для «Известий». Спонтанную покупку совершает каждый второй, правда, пятая часть опрошенных делает такие покупки каждую неделю. В период масштабных акций россияне и тратятся вдвое активнее, чем обычно. Мужчины чаще всего необдуманно покупают электронику (38%) и одежду (33%), а женщины — одежду (44%), косметику (39%) и украшения (36%).

Две трети покупателей после глобальной распродажи становятся владельцами ненужной вещи. Чаще всего (36%) их отдают знакомым, на втором месте по популярности (22%) — продажа через сервисы онлайн-объявлений.