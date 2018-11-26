Прямой эфир

Больше 250 тыс. человек посетили выставку «Сокровища музеев России» в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставку «Сокровища музеев России» в ЦВЗ «Манеж» в Москве посетили больше 250 тыс. человек. Об этом сообщает НСН.

Выставка, приуроченная ко Дню народного единства и организованная Патриаршим советом по культуре, открылась 4 ноября. На торжественной церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Уникальность экспозиции в том, что организаторы впервые сумели собрать в едином пространстве коллекции региональных музеев. На выставке представлены 280 самых значимых произведений искусства от XVII до XX века из 50 музеев страны.

По словам организаторов, целью выставки было продемонстрировать публике богатство культуры страны через коллекции региональных музеев. Выставка «Сокровища музеев России» стала одной из самых посещаемых художественных выставок за последние 10 лет. Как отмечает сайт kp.ru, среди посетителей были и жители других городов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На выставку Куинджи в Третьяковку выстроилась огромная очередь
Работы Фриды Кало и Диего Риверы покажут на выставке в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017