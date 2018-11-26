Больше 250 тыс. человек посетили выставку «Сокровища музеев России» в Москве

Выставку «Сокровища музеев России» в ЦВЗ «Манеж» в Москве посетили больше 250 тыс. человек. Об этом сообщает НСН.

Выставка, приуроченная ко Дню народного единства и организованная Патриаршим советом по культуре, открылась 4 ноября. На торжественной церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Уникальность экспозиции в том, что организаторы впервые сумели собрать в едином пространстве коллекции региональных музеев. На выставке представлены 280 самых значимых произведений искусства от XVII до XX века из 50 музеев страны.

По словам организаторов, целью выставки было продемонстрировать публике богатство культуры страны через коллекции региональных музеев. Выставка «Сокровища музеев России» стала одной из самых посещаемых художественных выставок за последние 10 лет. Как отмечает сайт kp.ru, среди посетителей были и жители других городов.