На выставку Куинджи в Третьяковку выстроилась огромная очередь

В Третьяковскую галерею выстроилась огромная очередь. Люди часами стояли на холоде ради выставки Архипа Куинджи. Музей на один день открыл двери на экспозицию абсолютно бесплатно. Акцию организовали при поддержке Минкультуры России. Куинджи — один из самых ярких русских художников XIX столетия. В Третьяковке представлены более 180 избранных произведений. Наряду с известными полотнами можно увидеть редкие этюды и эскизы.