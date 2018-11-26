Бутина начала преподавать сокамерницам алгебру

Российская студентка Мария Бутина, находящаяся в американской тюрьме, не позволяет себе впадать в уныние. Она начала преподавать заключенным алгебру и йогу, а также учит итальянский язык, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.

Бутина старается «всеми силами противостоять сложной жизненной ситуации», сказал ее отец.

«Она очень сильный человек. Повезло, что она сейчас находится в тюремном блоке, где не содержат тех, кого обвиняют в убийствах или других насильственных преступлениях. Поэтому у нее нет проблем в отношениях с другими заключенными», — заявил Валерий Бутин.

10 ноября Марии Бутиной исполнилось 30 лет. Несмотря на тюремные условия, ей удалось отпраздновать юбилей и даже испечь печенье вместе с сокамерницами.

«Но поймите, трудно представить, насколько сложно, когда ваша дочь находится в тюрьме по абсолютно надуманным обвинениям. Надеюсь, скоро закончится весь этот кошмар и мы снова увидимся», — сказал Бутин-старший.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

17 августа ее перевели из вашингтонской тюрьмы в исправительное учреждение города Александрия, штат Вирджиния. Девушке изменили режим пребывания с «административной сегрегации» на «общий», что российская сторона расценила как «психологическое давление и унижение».

Подробнее читайте в материале «Известий» «Железная воля: Бутина организовала в камере курсы для заключенных», который будет опубликован 27 ноября.