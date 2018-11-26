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Один из самых старых долгостроев начали сносить в Тюмени

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В Тюмени на перекрестке улиц Кирова и Ленина начались работы по демонтажу многоэтажного долгостроя. Он считается самым старым и самым знаменитым в городе.

Как напоминает портал «Наш город», здание построили 11 лет назад. Однако в нем оказалось больше этажей, чем было заложено по проекту. Из-за этого фундамент утратил несущую способность.

В городской администрации предупредили, что из-за демонтажных работ движение на улице Ленина на участке от улицы Семакова до улицы Кирова будет ограничено.

Ранее столичные власти пообещали за полгода снести здание недостроенной Ховринской больницы. На ее территории возведут около 200 тыс. кв. м жилья по программе реновации.

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