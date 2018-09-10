Прямой эфир

Дольщики петербургского долгостроя потеряли купленные квартиры

0
Фото: vk.com/ЖК Панорамы Залива/Николай Ярцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге деньги нескольких дольщиков жилого комплекса-долгостроя исчезли. Они через суд пытаются выяснить, кому теперь принадлежат квадратные метры.

Крайняя доля
Когда получит квартиру последний российский дольщик

Жилой комплекс «Панорамы залива» должен был быть сдан еще в 2012 году, сообщает «Пятый канал». На данный момент датой сдачи называют IV квартал 2018 года.

Дольщики приобрели квартиры в 2014 году через компанию «Новелти-Инвест». Однако около месяца назад застройщик «Трест-102» уведомил инвестора о расторжении договора в одностороннем порядке по причине неуплаты.

По словам юриста Вероники Гарбы, речь идет либо о халатности исполнителя, либо о сговоре против «Новелти-Инвест».

Компания обратилась в суд, однако гарантии, что вкладчики получат жилье, нет: разбирательство может продлиться несколько месяцев и даже лет. Застройщик за это время может продать спорные квартиры. Даже если эти сделки будут признаны неправомерными, отбирать у граждан законно приобретенное жилье никто не станет.

В августе екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева, обманувшего 437 дольщиков на 594 млн рублей, признали невменяемым. Мужчина приобретал земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а затем без разрешительных документов нелегально возводил на них многоэтажки. Потерпевшие хотят оспорить заключение врачей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков
Фонд защиты прав дольщиков может получить полномочия для достройки долгостроев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017