Дольщики петербургского долгостроя потеряли купленные квартиры

В Санкт-Петербурге деньги нескольких дольщиков жилого комплекса-долгостроя исчезли. Они через суд пытаются выяснить, кому теперь принадлежат квадратные метры.

Жилой комплекс «Панорамы залива» должен был быть сдан еще в 2012 году, сообщает «Пятый канал». На данный момент датой сдачи называют IV квартал 2018 года.

Дольщики приобрели квартиры в 2014 году через компанию «Новелти-Инвест». Однако около месяца назад застройщик «Трест-102» уведомил инвестора о расторжении договора в одностороннем порядке по причине неуплаты.

По словам юриста Вероники Гарбы, речь идет либо о халатности исполнителя, либо о сговоре против «Новелти-Инвест».

Компания обратилась в суд, однако гарантии, что вкладчики получат жилье, нет: разбирательство может продлиться несколько месяцев и даже лет. Застройщик за это время может продать спорные квартиры. Даже если эти сделки будут признаны неправомерными, отбирать у граждан законно приобретенное жилье никто не станет.

В августе екатеринбургского застройщика Владимира Воробьева, обманувшего 437 дольщиков на 594 млн рублей, признали невменяемым. Мужчина приобретал земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства, а затем без разрешительных документов нелегально возводил на них многоэтажки. Потерпевшие хотят оспорить заключение врачей.