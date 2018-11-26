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Водитель иномарки погиб во время выезда на встречку под Тюменью

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Крупная авария произошла на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск. На 730-м км автодороги столкнулись легковой автомобиль Kia и грузовик Skania. Водитель легковушки погиб.

Как сообщает megatyumen.ru, авария произошла в субботу, 24 ноября. По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу в районе моста через реку Балык. Не исключено, что мужчина уснул за рулем.

В результате столкновения легковой автомобиль полностью деформирован. Водитель получил множественные травмы и скончался на месте происшествия до приезда машины скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Тюмени вынесли приговор водителю фуры, из-за которого произошла авария с тремя погибшими. Грузовик врезался в колонну автомобилей, стоящих на светофоре. Как установило следствие, это произошло из-за того, что водитель грузовика отвлекся, чтобы поднять телефон.

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