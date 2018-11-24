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Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса и фуры под Орлом

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Массовое ДТП произошло на трассе Орел–Тамбов в Орловской области, в результате столкновения легковушки, автобуса и фуры погибли четыре человека.

Как сказано в сообщении на сайте областного главка МЧС, сообщение об аварии поступило в 16:45. «На месте ДТП работали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона», — сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ТАСС, около деревни Жуковка автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с фурой, по касательной был задет автобус ПАЗ. Погибли четыре человека, находившиеся в иномарке, в автобусе никто не пострадал.

В полиции уточнили, что, предварительным данным, Volkswagen Passat ехал в сторону Орла и допустил выезд на встречную полосу движения. Там он столкнулся с ПАЗ и после этого с фурой DAF. Обстоятельства и причины ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Накануне под Иркутском Lexus на скорости 170 км/ч врезался в БТР, водитель погиб на месте.

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