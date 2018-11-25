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Три ДТП с участием шести машин произошли на въезде в Уфу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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На въезде в Уфу зафиксировали три аварии с участием шести автомобилей. Об этом в воскресенье, 25 ноября, рассказали ТАСС в управлении ГИБДД по региону.

ДТП произошли на автодороге Уфа–Аэропорт около 19:30 (17:30 мск). При этом отмечается, что все машины столкнулись примерно на одном и том же участке — на расстоянии около 200 и 500 м друг от друга.

В результате происшествий никто не пострадал. Однако движение заторможено. На месте работают инспекторы ДПС, а также ведутся снегоуборочные работы. Из-за сильного снегопада в регионе ведомство рекомендовало водителям транспортных средств соблюдать скоростной режим.

Накануне массовое столкновение произошло на трассе Орел–Тамбов в Орловской области. В результате столкновения легковушки, автобуса и фуры погибли четыре человека. По предварительным данным, водитель автомобиля выехал на встречную полосу движения.

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