Опрос показал отношение японцев к мирному договору с Россией

Больше половины японских респондентов (67%) поддержали договоренность премьера Синдзо Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным о продолжении переговоров по мирному договору между Россией и Японией.

Как следует из опроса Nikkei Research, одобрили такие переговоры более 70% респондентов в возрасте от 20 до 50 лет. Поддержали мирный договор с Россией 67% людей в возрасте 60 лет и 51% 70-летних и старше. При этом 45% респондентов заявили, что мирный договор не должен быть подписан до урегулирования территориального спора, а 43% поддержали подписание договора без этого условия.

С возвращением Россией Японии сначала двух из четырех спорных островов Курильской гряды согласны 46% респондентов, а 33% опрошенных хотели бы возвращения сразу всех четырех спорных островов. Опрос проводился компанией Nikkei Research методом звонков по телефонам по случайным комбинациям цифр телефонных номеров.

Токио настаивает на пересмотре Совместной декларации СССР и Японии от 1956 года. Согласно документу, острова Шикотан и Хабомаи переходят стране после заключения мирного договора. Судьба островов Итуруп и Кунашир в соглашении не определена. В Японии надеются ускорить подписание соглашения. Для этого премьер-министр Абэ в начале 2019 года посетит Россию.

Владимир Путин заявлял, что вопрос еще требует проработки, так как в декларации 1956 года не указывается, на каком основании СССР был готов передать два острова и под чей суверенитет они попадут в таком случае.

В ходе Восточного экономического форума 12 сентября российский лидер предложил японскому премьер-министру заключить мирный договор между странами «без всяких дополнительных условий» до конца года. Японская сторона отклонила предложение и заявила, что подписание документа возможно только после решения территориального спора.

Вопрос о принадлежности островов остается открытым со времен окончания Второй мировой войны, когда они были включены в состав СССР. Токио считает их оккупированными сначала Советским Союзом, а потом и Россией, территориями. Как неоднократно заявляла Москва, российский суверенитет над островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.