Задержанные корабли ВМС Украины доставят в порт Керчи

Три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в Черном море за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи.

Как сообщил сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Антон Лозовой, уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное пересечение государственной границы», передает «РИА Новости».

25 ноября корабли военно-морских сил (ВМС) Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» вошли в территориальные воды РФ в нарушение конвенции ООН.

Суда двигались по направлению к Керченскому проливу. Как подчеркнули в ФСБ, украинская сторона не подавала никаких заявок на проход своего флота через пролив.

В целях безопасности Керченский пролив закрыли для гражданских судов. В Совфеде заявили, что такие провокации необходимы президенту Украины Петру Порошенко для поднятия своего рейтинга перед грядущими выборами главы государства.