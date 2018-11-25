Тевес назвал позором ситуацию с ответным матчем финала Кубка Либертадорес

Форвард аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Карлос Тевес выступил с резкой критикой в адрес КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола) из-за ситуации, сложившейся перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес с «Ривер Плейт».

Встреча должна была быть запланирована на субботу, 24 ноября. Перед матчем фанаты «Ривер Плейт» атаковали автобус с футболистами «Бока Хуниорс», забросав его камнями. Полицейские применили слезоточивый газ, который проник в салон автобуса. Многие футболисты получили травмы, а у некоторых возникла аллергическая реакция.

Матч был перенесен на воскресенье, 25 ноября, что вызвало недовольство у руководства и футболистов «Бока Хуниорс».

«КОНМЕБОЛ заставляет нас играть. Что еще нужно сделать, чтобы «Ривер Плейт» получил кубок? Они всегда делали то, что хотели, и КОНМЕБОЛ повел себя с нами очень плохо. Это позор», — приводит As.com слова Тевеса.

Также в СМИ появилась информация, что «Бока Хуниорс» потребует присудить «Ривер Плейту» техническое поражение, поскольку клуб как принимающая сторона не сумел обеспечить безопасность команде соперников, уточняет газета «Спорт-Экспресс».

Кубок Либертадорес — самый престижный футбольный турнир Южной Америки. Он сопоставим с европейской Лигой чемпионов. Карлос Тевес известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ювентус». Является трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов.