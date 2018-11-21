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Уголовное дело возбуждено после обысков у фанатов «Спартака» в Москве

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после проведения обысков по месту жительства участников одной из фанатских группировок московского футбольного клуба «Спартак». Об этом 21 ноября сообщил источник в правоохранительных органах.

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Он пояснил, что обыски проводились более чем по 30 адресам. «Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), задержаны более 15 человек», — приводит ТАСС комментарий собеседника агентства.

По данным источников, причиной проведения обысков у членов фанатской группировки стала массовая драка в центре Москвы, которая разгорелась 22 сентября между ними и болельщиками ЦСКА. Полицейские также задержали лидера группировки «Гладиаторы» Дениса Аринушкина.

Инцидент произошел за сутки до матча команд восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча футболистов завершилась ничьей со счетом 1:1.

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