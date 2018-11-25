Финала Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков

Ответный матч финала Кубка Либертадорес по футболу между аргентинскими клубами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли на воскресенье из-за беспорядков.

Встреча была запланирована на 23:00 мск, но из-за нападения на автобус «Боки» дважды переносилась на час. Игра должна была состояться в субботу на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Болельщики разбили стекла в автобусе. Отмечается, что несколько игроков пострадали. Для разгона болельщиков полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и водяные пушки.

Первая игра на стадионе «Бомбонера» завершилась со счетом 2:2.

22 ноября неизвестные напали на футболистов любительской команды Taxi Express в мексиканском городе Саламанка, штат Гуанхуато. Трое погибли, еще трое получили ранения.



