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Фанаты «Ривер Плейта» закидали камнями автобус соперников в Аргентине

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Фото: REUTERS/Martin Acosta
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Болельщики аргентинского футбольного клуба «Ривер Плейт» закидали камнями автобус с игроками «Бока Хуниорс» перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес. Об этом сообщило агентство AFP.

Сообщается, что у автобуса были выбиты стекла, также в него бросили слезоточивый газ. Некоторым из спортсменов стало плохо, пишет РЕН ТВ.

Полузащитник «Бока Хуниорс» Пабло Перес был вынужден обратиться за медицинской помощью. Также, по некоторым данным, ранения получил известный по выступлениям в Европе нападающий Карлос Тевес.

Матч должен состояться на домашнем стадионе клуба «Ривер Плей» «Монументаль» в Буэнос-Айресе в 18:00 по местному времени (00:00 мск). В настоящий момент руководители футбольных клубов обсуждают возможность проведения матча. Возможно, он будет перенесен на середину следующей недели и пройдет при пустых трибунах.

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