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Олимпийский чемпион Тищенко выиграл третий бой в профессиональном боксе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Олимпийский чемпион (2016) российский боксер-тяжеловес Евгений Тищенко победил мексиканца Кристиана Марискаля.

Победа стала третьей для 27-летнего россиянина на профессиональном ринге и второй досрочно. Бой в Атлантик-Сити (США) закончился нокаутом во втором раунде.

Непобежденный россиянин Сергей Кузьмин этим же вечером защитил титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

По итогам боя с американским спортсменом Лареном Митчелом 31-летний россиянин завершил бой техническим нокаутом в шестом раунде, одержав 14-ю победу.

Также россиянин Дмитрий Бивол в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 79,38 кг.

В 12-раундовом поединке он выиграл у канадца Жана Паскаля по очкам. В его послужном списке теперь 15 побед (11 — нокаутом), ни одного поражения.

Россиянин Денис Лебедев ранее выиграл у американца Майка Уилсона по очкам. После этого он заявил, что готов к бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

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