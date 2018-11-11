Боксер Белью расплакался после поражения от Усика и попал на видео
Британский боксер Тони Белью не смог сдержать слез после поражения от украинца Александра Усика. Спортсмен расплакался, сидя в своем углу в окружении тренеров и других членов команды.
Соответствующее видео появилось в Twitter.
Бой состоялся в ночь на 11 ноября. Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, отправив в нокаут Белью в восьмом раунде.
Бой с Усиком в Манчестере стал третьим поражением для 35-летнего британца. Он также имеет 30 побед и одну ничью.
Украинец отстоял четыре пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в арсенале 31-летнего боксера 16 побед в 16 поединках.