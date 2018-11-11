Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу

Украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг, отправив в нокаут британца Тони Белью.

Поединок прошел на арене в Манчестере. Усик нокаутировал Белью в восьмом раунде.

Украинец отстоял четыре пояса по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в арсенале 31-летнего боксера 16 побед из 16 поединков.

Бой с Усиком в Манчестере стал третьим поражением для 35-летнего Белью. Он имеет 30 побед и одну ничью.

22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), тем самым став абсолютным чемпионом мира.