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Боксер Лебедев победил американца Уилсона в Монте-Карло

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Фото: Global Look Press/Dmitry Golubovich
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Россиянин Денис Лебедев в 12-раундовом бою весовой категории до 90,71 кг выиграл у американца Майка Уилсона по очкам. Поединок прошел в Монте-Карло.

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Лебедев во второй раз вышел на ринг после большого перерыва. В сентябре в 10-раундовом бою в Челябинске он выиграл у турка Хизни Алтункаи нокаутом в третьем раунде.

До этого российский боксер выходил на ринг в июле 2017 года. Тогда Лебедев защитил титул суперчемпиона мира WBA, одержав победу над австралийцем Марком Флэнаганом.

В феврале 2018 года Лебедев лишился чемпионского пояса из-за отсутствия боев. Его перевели в статус «чемпиона в отпуске».

До 10 марта 2019 года он должен сразиться с действующим чемпионом мира украинцем Александром Усиком.

В послужном списке 39-летнего Лебедева теперь 32 победы (23 — нокаутом), два поражения. 35-летний Уилсон потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 19 победах (8 — нокаутом).

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