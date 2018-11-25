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Российский боксер Кузьмин защитил титул чемпиона WBA

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Фото: wbaboxing.com
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Российский боксер Сергей Кузьмин защитил титул чемпиона мира в тяжелой весовой категории по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) по итогам боя с американским спортсменом Лареном Митчелом.

Поединок состоялся в американском Атлантик-Сити в субботу, 24 ноября. В шестом раунд 31-летний россиянин завершил бой техническим нокаутом, пишет «РИА Новости».

На счет Митчела 16 выигранных поединков при двух поражения в карьере. Кузьмин одержал победы во всех 14 боях на профессиональном ринге, из них 11 поединков он закончил досрочно.

25 ноября российский боксер Денис Лебедев после победы над американцем Майком Уилсоном заявил, что готов к бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

WBA ранее обязала украинского боксера Александра Усика до 10 марта 2019 года провести бой с Лебедевым. 22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и стал абсолютным чемпионом мира.

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