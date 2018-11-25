Боксер Лебедев заявил о готовности встретиться с Усиком

Российский боксер Денис Лебедев после победы над американцем Майком Уилсоном заявил, что готов к бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

«Я поставил бы себе четверочку. В принципе я доволен собой, неплохо отработал», — сказал Лебедев о бое против Уилсона, в котором он победил решением судей.

По словам 39-летнего спортсмена, он с радостью сразится с Усиком. «И если наши команды договорятся, а к этому все идет, то я приму этот бой», — сказал боксер.

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) ранее обязала украинского боксера Александра Усика до 10 марта 2019 года провести бой с Лебедевым.

22 июля Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), тем самым став абсолютным чемпионом мира.

В послужном списке Лебедева 32 победы (23 — нокаутом) и два поражения. 31-летний Усик — олимпийский чемпион (2010), на профессиональном ринге выиграл все 16 боев.

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