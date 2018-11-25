Лайне забросил пять шайб «Сент-Луису» и повторил достижение Гретцки

«Сент-Луис» дома проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:8. В составе гостей пять шайб забросил 20-летний финский форвард Патрик Лайне. При этом он реализовал все пять бросков по воротам.

У хозяев забил российский нападающий Владимир Тарасенко, который отличился впервые за 11 матчей. Всего на его счету в этом сезоне 18 (7 голов + 11 передач) очков.

Таким образом, Лайне вышел на первое место в списке снайперов с 19 шайбами. Он стал третьим игроком с сезона-1997/98, которому удалось забросить пять шайб в одном матче.

В более молодом возрасте сумели отличиться пять раз в матче лишь Дон Мердок (в 1976 году) и Уэйн Гретцки (в 1981-м). В апреле 2018 года Лайне исполнилось 20 лет.

«Вашингтон Кэпиталз» ранее одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс». Российский нападающий Александр Овечкин забросил 17-ю шайбу в сезоне.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter