Вратарь «Тампы» Василевский сделал результативный пас в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проигрла «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча во Флориде завершилась со счетом 4:6. Защитник «Тампы» Михаил Сергачев записал на свой счет результативную передачу.

Также партнеру ассистировал российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший в игре 27 бросков из 33.

«Тампа» с 25 очками возглавляет турнирную таблицу на Востоке. «Оттава» занимает 11-е место, имея в активе 17 очков.

11 ноября «Даллас Старз» уступил «Нэшвилл Предаторз» со счетом 4:5. 21-летний российский форвард «Старз» Денис Гурьянов забросил первую шайбу в НХЛ.

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