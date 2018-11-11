Прямой эфир

Россиянин Гурьянов забросил дебютную шайбу за «Даллас» в НХЛ

0
Фото: Global Look Press/George Walker/Icon Sportswire
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Даллас Старз» уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча закончилась в овертайме со счетом 4:5. Российский форвард Денис Гурьянов забросил первую шайбу в НХЛ. 21-летний Гурьянов также записал на свой счет результативную передачу.

Прошедшая встреча стала третьей для форварда в заокеанской карьере. Он был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ в 2015 году под 12-м номером.

Другой российский форвард «Далласа» Валерий Ничушкин также успешно ассистировал партнеру. Всего на счету Ничушкина 4 очка (0 шайб + 4 передачи) в 12 матчах сезона.

«Даллас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 20 очков в 17 матчах. «Нэшвилл» набрал 26 очков в 16 играх и располагается на первом месте.

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский ранее отразил 33 из 34 бросков по воротам, а его партнер Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу в победном матче над «Вашингтоном». Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился ассистом.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ
Три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017