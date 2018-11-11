Россиянин Гурьянов забросил дебютную шайбу за «Даллас» в НХЛ

«Даллас Старз» уступил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча закончилась в овертайме со счетом 4:5. Российский форвард Денис Гурьянов забросил первую шайбу в НХЛ. 21-летний Гурьянов также записал на свой счет результативную передачу.

Прошедшая встреча стала третьей для форварда в заокеанской карьере. Он был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ в 2015 году под 12-м номером.

Другой российский форвард «Далласа» Валерий Ничушкин также успешно ассистировал партнеру. Всего на счету Ничушкина 4 очка (0 шайб + 4 передачи) в 12 матчах сезона.

«Даллас» занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 20 очков в 17 матчах. «Нэшвилл» набрал 26 очков в 16 играх и располагается на первом месте.

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский ранее отразил 33 из 34 бросков по воротам, а его партнер Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу в победном матче над «Вашингтоном». Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился ассистом.

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