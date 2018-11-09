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Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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«Флорида Пантерз» победила «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая во Флориде, завершилась со счетом 4:1. В составе гостей отличился Леон Драйзайтль. У «Пантерз» голами отметились Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо, Колтон Сивиор и Евгений Дадонов. На счету российского защитника «Флориды» Богдана Киселевича результативная передача.

У Дадонова теперь 14 (7 шайб + 7 передач) очков в сезоне, а у Киселевича два (0+2) балла.

8 ноября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1. Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил одну шайбу, а его партнер Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.

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