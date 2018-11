Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

«Флорида Пантерз» победила «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, проходившая во Флориде, завершилась со счетом 4:1. В составе гостей отличился Леон Драйзайтль. У «Пантерз» голами отметились Ник Бьюгстад, Джонатан Юбердо, Колтон Сивиор и Евгений Дадонов. На счету российского защитника «Флориды» Богдана Киселевича результативная передача.

make that a nine-game point streak and a three-game goal streak for Daddy. pic.twitter.com/3FA4IB4Rpw