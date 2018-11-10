Бобровский отразил 33 броска и помог «Коламбусу» обыграть «Вашингтон»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча закончилась со счетом 2:1. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 33 из 34 бросков по воротам. Его партнер Артемий Панарин записал на свой счет результативную передачу.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов также отметился ассистом. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и защитник команды Дмитрий Орлов очков не набрали.

8 ноября «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Питтсбург Пингвинз» со счетом 2:1. Капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил одну шайбу, а его партнер Евгений Кузнецов отдал результативную передачу.

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