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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» четвертый раз подряд победить в НХЛ

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Фото: REUTERS/Geoff Burke
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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Для столичной команды эта победа стала четвертой подряд.

Как сообщает «Газета.ру», встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличился российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Также он записал на свой счет результативную передачу.

33-летний россиянин продлил результативную серию (4+2) также до четырех игр. Всего в 22 матчах сезона на счету Овечкина 26 (16+10) очков. Он занимает третье место в гонке снайперов.

14 ноября сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в НХЛ.

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