Овечкин вышел в лидеры гонки снайперов НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:3.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 17-ю шайбу в сезоне. Теперь в списке снайперов он делит первое место с нападающим «Бостона» Давидом Пастрняком и форвардом «Баффало» Джеффом Скиннером.

При этом Овечкин забросил пятую шайбу в последних пяти встречах. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. В составе «Рейнджерс» вратарь Александр Георгиев отразил 23 из 27 бросков.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает 4-е место, набрав 29 очков. «Нью-Йорк Рейнджерс» идет восьмым с 26 очками.

14 ноября сообщалось, что Овечкин вышел на восьмое место по набранным очкам среди европейцев, когда-либо игравших в НХЛ.

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