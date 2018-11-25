Американцы потратили $6,2 млрд в интернет-магазинах в «черную пятницу»

Американцы потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу», что на 23% больше, чем в 2017 году.

Данные были собраны на основе покупок в 80 крупнейших американских интернет-магазинах, в том числе Amazon и Walmart. При этом около $2 млрд от всей выручки были получены в результате с мобильных устройств, что на 4,4% выше, чем подобные показатели в 2017 году, пишет ТАСС со ссылкой на CNBC.

22 ноября стало известно, что хакеры накануне «черной пятницы» вывели в интернет порядка 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного у россиян китайского онлайн-маркета AliExpress. Также злоумышленниками были зарегистрированы доменные имена, схожие с именем торговой площадки.

«Черная пятница» — период глобальной распродажи товаров в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году ее начало пришлось на 23 ноября.