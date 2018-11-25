Прямой эфир

Американцы потратили $6,2 млрд в интернет-магазинах в «черную пятницу»

0
Фото: Global Look Press/Wang Ying
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американцы потратили $6,22 млрд на покупки в интернет-магазинах в «черную пятницу», что на 23% больше, чем в 2017 году.

Данные были собраны на основе покупок в 80 крупнейших американских интернет-магазинах, в том числе Amazon и Walmart. При этом около $2 млрд от всей выручки были получены в результате с мобильных устройств, что на 4,4% выше, чем подобные показатели в 2017 году, пишет ТАСС со ссылкой на CNBC.

22 ноября стало известно, что хакеры накануне «черной пятницы» вывели в интернет порядка 400 сайтов-клонов, копирующих дизайн популярного у россиян китайского онлайн-маркета AliExpress. Также злоумышленниками были зарегистрированы доменные имена, схожие с именем торговой площадки.

«Черная пятница» — период глобальной распродажи товаров в традиционных и онлайн-магазинах. В этом году ее начало пришлось на 23 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотрудники Amazon в Испании и Германии бастуют в «черную пятницу»
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «черную пятницу»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017