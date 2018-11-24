Число пострадавших мирных жителей при обстреле Алеппо достигло 30

По меньшей мере 30 человек пострадали от удушья в результате обстрела сирийского города Алеппо снарядами с хлором, сообщает гостелевидение Сирии.

Как уточняет «РИА Новости», атака была организована боевиками террористических группировок в субботу, 24 ноября. Содержащие хлор снаряды были выпущены по жилому району аль-Халидия, улице Нил и району аз-Захра. Ранее сообщалось о как минимум восьми пострадавших.

24 ноября стало известно, что как минимум 11 человек погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара сил проамериканской коалиции. Жертвами налета стали женщины и дети.