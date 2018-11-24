Восемь жителей Алеппо пострадали при обстреле снарядами с хлором

Как минимум восемь мирных жителей пострадали от удушья в результате обстрела террористами сирийского города Алеппо. При атаке были использованы снаряды с хлором.

«Террористическое нападение на район аль-Халидия в Алеппо привело к тому, что восемь мирных жителей пострадали от удушья, они госпитализированы в больницы», — приводит «РИА Новости» сообщение сирийского агентства SANA.

24 ноября стало известно, что как минимум 11 человек погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара сил проамериканской коалиции. Жертвами налета стали женщины и дети.