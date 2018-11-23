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США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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Поставка Россией зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в Сирию увеличит вероятность ошибок, подобной той, которая произошла с российским Ил-20, заявил «РИА Новости» спецпредставитель госсекретаря США по Сирийской арабской республике (САР) Джеймс Джеффри.

По его словам, поставки С-300 приведут к увеличению подобных инцидентов. Вашингтон призвал Москву проявлять максимальную осторожность.

Решение о поставке ЗРК сирийским военным в Москве приняли после того, как 17 сентября российский самолет-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит в результате атаки ВВС Израиля по Сирии. Отгрузка комплексов завершилась в начале октября.

Президент России Владимир Путин назвал крушение Ил-20 «цепью трагических событий» и призвал израильскую сторону не допускать впредь таких ситуаций. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху возложил ответственность за трагедию на САР.

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